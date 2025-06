Passeggiate per tutti con la Fap Acli

Due belle iniziative della Fap, la Federazione anziani e pensionati delle Acli del Vco, permetteranno di andare alla scoperta del territorio vivendo due giornate in compagnia e sicurezza con l'accompagnamento della guida turistica ed escursionistica Daniela Dei Giudici. La prima in programma per sabato 14 giugno quando si potrà percorrere in compagnia l'itinerario "Quatar pass par Villa" con ritrovo alle 14 presso il teatro La Fabbrica. Si tratta di un percorso di 9,6 km con un dislivello di 331 metri.

Sabato 21 giugno invece si andrà alla scoperta della via del Gries, con ritrovo sempre alle 14 davanti la chiesa S. Pietro e Paolo di Crevoladossola. E' un giro ad anello tra Crevoladossola, Oira, Pontemaglio e un dislivello di 200 metri. Gli appuntamenti sono gratuiti per i soci Fab Acli.