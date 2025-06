Ottimi risultati per Minoggio e Lenzi ai Campionati Italiani di Trail Corto

Weekend di grandi risultati per Sport Project VCO, protagonista su più fronti nel panorama della corsa in montagna e del trail running. Ai Campionati Italiani di Trail Corto, andati in scena domenica 8 giugno nell’ambito del Trail Oasi Zegna, Cristian Minoggio ha conquistato un eccellente terzo posto assoluto, confermandosi tra i migliori specialisti nazionali. Ottima anche la prestazione di Damiano Lenzi, ottavo assoluto, determinante per la classifica a squadre. Grazie alle prestazioni dei suoi atleti, la squadra ha ottenuto anche un prestigioso terzo posto nella classifica a squadre, salendo sul podio tricolore tra le migliori società italiane del trail running.



Nel frattempo, grande successo anche alla Varzo–Solcio, gara breve ma intensissima di 6 km con 1200 metri di dislivello positivo. Nella prova maschile Roberto Giacomotti ha dominato, tagliando il traguardo in prima posizione, mentre Mattia Scrimaglia ha completato il podio con un ottimo terzo posto. In campo femminile, applausi per Sara Locatelli, terza classificata al termine di una gara combattuta. Risultati che confermano l’ottimo stato di forma del team e la sua costante crescita, frutto di impegno, programmazione e grande passione per la corsa in natura.