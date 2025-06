Filippo Ganna torna ad allenarsi al rifugio Maroli di Macugnaga

Filippo Ganna, da giovedì 5 giugno, è ritornato al rifugio del CAI Macugnaga Oberto Maroli per la preparazione ad alta quota in vista delle prossime competizioni. Rimarrà fino a giovedì prossimo.

“Il Cai Macugnaga è sempre orgoglioso del ritorno di Filippo Ganna, evidentemente il suo allenamento all' aria rarefatta del Monte Moro aiuta il campione vignonese nella preparazione per i prossimi importanti ed esaltanti impegni. La Sezione si è sempre impegnata a fare in modo che il soggiorno di Filippo avvenisse nel migliore dei modi, anche grazie alla perfetta accoglienza di Alberto e del suo gruppo di lavoro. Auguri Filippo! Ti vediamo percorrere le strade per allenarti e continueremo a tifare per te. Sei un campione di sport, simpatia e disponibilità”, commenta Davide Rabbogliatti, presidente Cai Macugnaga.