Regolamento e tariffe Tari in consiglio comunale

Si terrà venerdì 13 giugno, alle ore 18.30, nella sala storica del Palazzo Municipale di Domodossola, la seduta del Consiglio comunale.

Diversi i punti rilevanti all’ordine del giorno, che toccheranno tematiche fiscali, lavori pubblici urgenti e servizi socio-assistenziali. Tra i principali argomenti in discussione vi sarà la modifica e integrazione del regolamento per la disciplina della Tari, la tassa sui rifiuti.

A seguire, sarà sottoposta al voto anche l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2025 e la definizione delle scadenze di pagamento per i contribuenti.Di particolare importanza anche la deliberazione per l’esecuzione di lavori pubblici in somma urgenza, per un importo complessivo di 500mila euro, destinati alla bonifica dello smottamento del versante in località Borgata Baceno e alla ricostruzione della sede stradale lungo la strada di Monteossolano, duramente colpita dal violento evento meteorico del 15-17 aprile 2025.Sarà inoltre affrontata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Infine, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sulla proroga della convenzione tra i Comuni di Domodossola e Villadossola per la gestione in forma integrata delle Residenze Assistenziali, al fine di garantire la continuità del servizio.