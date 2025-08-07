Domodossola, riapre il bando per il sostegno al pagamento dei canoni di affitto

Riaprono i termini di partecipazione al bando per il sostegno alle famiglie in difficoltà economica per il pagamento dei canoni di affitto, nell’ambito del progetto “Reti territoriali contro la povertà – Codice progetto 2022-3330”, di cui è ente capofila la parrocchia di Domodossola.

L’amministrazione comunale di Domodossola, con il contributo della Fondazione Cariplo, annuncia la riapertura per ulteriori trenta giorni del bando per l’attivazione di misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. Il bando sarà attivo a partire dal prossimo 11 agosto e rimarrà aperto fino al 9 settembre alle ore 12.00.

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel comune di Domodossola in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui un valore Isee fino a 12.000,00 euro

Il contributo sarà erogato direttamente al locatore per un massimo di 500,00 euro sulla base di una graduatoria stilata dall’ufficio dei servizi sociali del comune, in collaborazione con il Ciss Ossola, fino ad esaurimento fondi.

Il modulo di domanda e il testo completo del bando sono disponibili sulla home page del sito web istituzionale del comune oppure presso l’ufficio dei servizi sociali in via Romita 22 (martedì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00). Per informazioni è possibile contattare il comune al numero 0324 46545 o l’indirizzo servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it oppure il Ciss Ossola al numero 0324 52598 o all’indirizzo segreteria@ciss-ossola.it.