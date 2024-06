Inaugurato il nuovo padiglione all' Agrario "Fobelli" di Crodo

È stato inaugurato in data di ieri un nuovo padiglione all'Istituto Agrario "Fobelli" di Crodo alla presenza del presidente della Provincia Alessandro Lana, del sindaco di Crodo Pasquale Folchi e del presidente dell'Unione Montana Alta Ossola Bruno Stefanetti.

La dirigente Ornella Barre ha dichiarato: "Il nuovo padiglione ospiterà una rimessa per i macchinari e le attrezzature dell'azienda d'Istituto, nonché due nuovi laboratori: un laboratorio di apicoltura e uno per la riproduzione meristematica delle varietà locali di patate, entrambi attrezzati dalla scuola con i fondi PNRR. Le dotazioni del laboratorio di apicoltura saranno condivise con i produttori apistici locali, che hanno contribuito allo sviluppo di questa filiera nel nostro Istituto. Le attrezzature del laboratorio di meristematica sono invece finalizzate alla riproduzione per micropropagazione delle varietà locali di patate attraverso la produzione di tuberi da semina destinati al Consorzio dei produttori formazzini. Dunque la struttura inaugurata oggi rappresenta una sintesi virtuosa non solo della collaborazione degli Enti Locali con la scuola, ma anche del percorso formativo che offriamo ai nostri studenti e studentesse, radicato nelle tradizioni del territorio e proiettato verso il futuro di un'agricoltura aperta all'innovazione, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità".