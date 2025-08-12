Ylenia Piola, voce ossolana tra musica e avventura

C’è una luce negli occhi di Ylenia Piola quando parla di musica. È la stessa che si percepisce nelle sue canzoni, fatta di curiosità, energia e desiderio di esplorare. Ylenia Piola, artista originaria di Montecrestese, sarà la protagonista della serata organizzata dalla Pro Loco di Baceno mercoledì 13 agosto alle 18.00, nell’area sportiva di via Riviera. Ylenia proporrà al pubblico brani tratti dal suo album "Pesca" e ripercorrerà, tra musica e parole, il percorso che l’ha portata dalla formazione in conservatorio a esperienze internazionali. Cantante e musicista, cresciuta in una famiglia dove il pianoforte, la chitarra e le voci armonizzate sono parte della vita quotidiana, Ylenia ha trasformato quella passione in un percorso artistico che l’ha portata dal conservatorio di Milano e Parma fino agli Stati Uniti e all’India.

"Mia mamma è pianista e direttrice di coro, mio papà chitarrista. Ho una sorella cantante e un fratello chitarrista” - ci racconta Ylenia Piola, quasi a spiegare come la musica sia stata fin da subito il suo linguaggio naturale. Dopo il triennio in canto jazz e il biennio in pop rock, ha esplorato generi e progetti diversi, con un amore particolare per il musical.

Mercoledì 13 agosto, dunque, Ylenia presenterà dal vivo brani tratti dal suo album Pesca e parlerà della sua carriera. Un lavoro nato in piena pandemia: "Sentivo la necessità umana e artistica di esplorarmi e andare più in profondità. Così ho deciso di realizzare un album con brani scritti da me e finanziato con una campagna di crowdfunding. È stata una sfida che mi ha fatto capire tanto di me e dell’affetto che mi circonda", dice la cantante.

Nel concerto-intervista, oltre alle sue composizioni, Ylenia interpreterà brani di artisti che le sono stati di ispirazione: "Sarò una Ylenia diversa, ma con la stessa fiamma e spirito d’avventura di sempre. Sono emozionata all’idea di condividere non solo la mia musica, ma anche quella che mi ha formata e continua a ispirarmi".

I progetti non mancano: "Ho quaderni pieni di idee. A settembre inizierò a insegnare canto in una scuola internazionale americana in Svizzera e a ottobre porterò in scena il musical Il cerchio della vita con la compagnia Amici per un sogno di Omegna".

Il suo modo di vedere il mondo è tutto racchiuso in un’immagine: "Dipingo la mia vita come un musical: tanti colori, tanta musica, tante persone. L’importante è non fermarsi e assaporare ogni momento".

È possibile ascoltare il suo album su Spotify https://open.spotify.com/intl-it/artist/4Ci5yzsvmka3ocozsXVWe2?si=V25x2cytSo-T_5rPtRjehw&nd=1&dlsi=4833dea626c14583