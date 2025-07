Successo a Druogno per la Marcialonga Panoramica FOTO

Successo a Druogno, domenica 6 luglio, per l'edizione 2025 della Marcialonga panoramica: una giornata all'insegna dello sport che unisce e del divertimento. Organizzata dal Comune di Druogno in collaborazione con le associazioni del paese, la Marcialonga è una marcia non competitiva di 13 chilometri che - partendo da Druogno - attraversa le frazioni di Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno per poi concludersi nuovamente a Druogno. Quest'anno sono stati 123 i partecipanti che ha preso parte alla storica passeggiata nata nel 1973 come una marcia con punti di ristoro lungo il percorso e poi sospesa per diversi anni. Riproposta nel 2023 e accolta con grande entusiasmo, sta diventando un appuntamento fisso della stagione estiva vigezzina: "Siamo molto soddisfatti dell'ottima riuscita della manifestazione - dice Aretha Mietto dell'organizzazione - con il nuovo progetto turistico/sportivo Corri in Vigezzo nato dalla collaborazione tra i Comuni e le rispettive associazioni sportive, con la Marcialonga, primo dei quattro eventi in calendario, abbiamo dato il via a questa proposta che vuole rappresentare un nuovo modo di unire la valle nella corsa e nella camminata: l'invito è dunque quello di partecipare anche agli altri eventi (La Sfadiaa di Craveggia, la prima edizione di Ciao Marti di Buttogno e la tradizionale Sgamelaa d'Vigezz)".

Il primo a tagliare il traguardo è stato Lorenzo Cappini (Re, 20 anni, con un tempo di 00:55:56) raggiunto da Raffaele Canzanese (e primo druognese – 38 anni, con un tempo di 00:57:09) e al terzo posto il giovane Alessandro Mazzetti (Druogno, 14 anni, con un tempo di 01:00:11). Tra le donne la vittoria è andata a Alessandra Betteo (Stresa 50 anni con un tempo di 01:14:55), davanti a Elvira Harabadzhiu (e prima druognese – 37 anni con un tempo di 01:20:58)) e Manuela Monteforte (Domodossola, 45 anni, con un tempo di 01:22:03). Premiati anche il partecipante più anziano, Livio Cottini (73 anni) e i tanti piccoli concorrenti che si sono messi alla prova: "E' bello vedere la partecipazione di molti bambini. Vogliamo ringraziare – conclude Aretha – tutti gli enti e le associazioni che hanno collaborato e tutti gli sponsor che hanno dato il loro contributo. Per tutte le informazioni degli altri eventi di Corri in Vigezzo è possibile consultare il sito corriinvigezzo.it".

Ad accogliere i corridori per la consegna delle medaglie, oltre al sindaco di Druogno Marco Zanoletti e al vice sindaco Piergiacomo Andreoli, era presente anche il presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana.