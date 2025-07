Carceri piemontesi: Verbania e Novara si salvano da una “fotografia” spietata

Carceri di Verbania e Novara “in salute”. Nei giorni dell’allarme – carceri lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è arrivata anche la “fotografie” delle case circondariali piemontesi. A scattarla, l’ultima in ordine di tempo, è stata l’associazione Luca Coscioni secondo cui – così emergerebbe dai risultati dei sopralluoghi effettuati dal personale delle varie Asl – il quadro generale sarebbe decisamente preoccupante. Ma a salvarsi, come anticipato, sembra proprio essere il carcere di Verbania, tra i migliori della nostra regione. Si legge infatti nella relazione di un “persistente sovraffollamento”, ma non si rilevano altri grossi problemi. Valutate positivamente anche le condizioni igienico-sanitarie del vicino carcere di Novara.

Gli altri, invece, starebbero decisamente peggio. Al Lorusso Cotugno di Torino, per esempio, ci sono locali inagibile ed un sovraffollamento che raggiunge il picco del 160% in alcuni padiglioni. La struttura presenta carenze gravi. Ad Alessandria i pasti vengono consumati in cella e viene segnalata la presenza di scarafaggi e infiltrazioni, mentre ad Alba una parte della casa circondariale è chiusa da anni per via di un cluster di legionellosi.