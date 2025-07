Domodossola verso due Istituti Comprensivi

A Domodossola nasceranno due Istituti Comprensivi: l'I.C. Domo 1 con sede in via Rosmini, formato dall’attuale I Circolo e dal plesso della Floreanini di via Matilde Ceretti per un totale di 580 alunni, e l'I.C. Domo 2 con sede in via Terracini, comprendente il II Circolo e il plesso della Floreanini di via Terracini per un totale di 915 alunni.



La proposta di riorganizzazione della rete scolastica del Comune di Domodossola, è stata discussa l’8 luglio nel corso della riunione della Commissione consiliare permanente e sarà votata al prossimo Consiglio comunale, convocato presumibilmente per il 18 luglio. Giunge così alle battute finali il lungo percorso di discussione tra i vari soggetti coinvolti, direzioni didattiche, istituti comprensivi e Comuni interessati, per il riordino scolastico 2026/2027 disposto dalla Regione e dall'Ufficio Scolastico regionale. Un intervento necessario che si inserisce nel quadro delle direttive regionali e nazionali sul dimensionamento scolastico, rese necessarie dal calo demografico e dalla riduzione delle sedi autorizzate per Dirigenti scolastici e Dsga (servizi generali e amministrativi ndr)



La delibera licenziata da giunta e commissione consiliare e redatta dall’Ufficio Istruzione e accompagnata da parere tecnico-contabile favorevole, propone la fusione delle attuali tre istituzioni scolastiche (I e II Circolo e la Scuola Secondaria G. Floreanini) in due nuovi Istituti Comprensivi: I.C. Domo 1 con sede in via Rosmini, formato dall’attuale I Circolo e dal plesso della Floreanini di via Matilde Ceretti (580 alunni) e I.C. Domo 2 con sede in via Terracini, comprendente il II Circolo e il plesso della Floreanini di via Terracini (915 alunni).

Le intitolazioni definitive saranno affidate agli organi collegiali dei futuri istituti.



Il Comune di Domodossola ha promosso un percorso partecipato con dirigenti scolastici, consigli di istituto, sindacati, Usp e i Comuni di Masera e Trontano. Tuttavia, le posizioni emerse sono state divergenti: il I Circolo ha proposto due Istituti Comprensivi, uno a indirizzo musicale (via Terracini) e uno sportivo-Stem (via Ceretti); il II Circolo si è dichiarato favorevole all’inclusione in uno dei due istituti comprensivi, suggerendo la sede di via Terracini.

La Scuola Secondaria G. Floreanini ha espresso invece la volontà di costituire un unico Istituto Comprensivo, denominato "I.C. Unico Domodossola", accorpando entrambi i circoli didattici. Il Comune di Masera ha sostenuto l’opzione dei due istituti comprensivi, rimanendo legato al I Circolo. Il Comune di Trontano ha espresso analoga preferenza per due istituti comprensivi, riconfermando la propria appartenenza al II Circolo.



La proposta del Comune di Domodossola di due istituti comprensivi risponde a molteplici esigenze: rispettare la riduzione deidirigenti prevista dalla programmazione regionale; superare l’organizzazione didattica “orizzontale” con la creazione di istituti verticali (dall’infanzia alla secondaria); garantire continuità educativa, efficienza gestionale, maggiore coesione tra docenti, famiglie e territorio; tutelare le realtà montane e le comunità periferiche dei Comuni coinvolti.



I plessi coinvolti dal riordino sono 13, distribuiti in 11 edifici scolastici su un territorio ampio (oltre 114 km²), comprendente Domodossola, Masera e Trontano, con un totale di 1.513 alunni.



L’intervento deliberato, che dovrà passare al vaglio del consiglio comunale di Domodossola, rientra nella categoria della "unificazione": tutti i punti di erogazione del servizio (PES) confluiranno in due istituzioni scolastiche di nuova istituzione, con nuovo codice meccanografico. È stato inoltre confermato che il plesso della primaria di Calice non necessita di deroga per il mantenimento.



Una volta approvata in Consiglio comunale, la proposta sarà trasmessa alla Provincia del VCO, per il successivo inserimento nel Piano di dimensionamento scolastico provinciale e l’invio alla Regione Piemonte.



Una volta concluso l'iter e approvata la proposta, si aprirà un altro capitolo legato alle nomine e movimentazioni dei dirigenti scolastici interessati e dei Dsga.