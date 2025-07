Inaugurato il nuovo veicolo di Anmic Vco: migliorerá i servizi sul territorio

Si è svolta questa mattina, davanti la Collegiata di Domodossola, la cerimonia di inaugurazione del nuovo automezzo acquistato dall’Anmic Vco (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, sede provinciale del Verbano Cusio Ossola). Il veicolo, reso possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico, è destinato a garantire servizi di trasporto per le persone con disabilità. La cerimonia, inoltre, è stata anche occasione per ricordare il trentesimo anniversario della sede Anmic Vco, fondata nel 1995 sotto la presidenza del professor Fiumanò.

“Questo nuovo mezzo non rappresenta solo un aggiornamento logistico, - il messaggio riportato dal presidente Vincenzo Fiumanò - ma è soprattutto una promessa: la promessa di non lasciare indietro nessuno. Grazie al sostegno ricevuto dalla Fondazione Comunitaria del Vco, potremo fare ancora di più e meglio per le persone con disabilità della nostra provincia.”



“Siamo un gruppo di volontari — hanno dichiarato i rappresentanti dell'associazione — e vogliamo ringraziare la Fondazione per il sostegno fondamentale che ci ha permesso di acquistare questo mezzo. Sarà indispensabile per gli spostamenti delle persone con disabilità, non solo a Domodossola, ma in tutto il Verbano e il Cusio".

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del mezzo da parte del parroco don Vincenzo Barone.