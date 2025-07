Beura, rombo dei motori con la 30ª edizione del Guzzi Friends

Dal 18 al 20 luglio Beura torna ad accogliere l’energia e la passione degli amanti delle due ruote con la 30ª edizione del Guzzi Friends, un appuntamento imperdibile per i motociclisti e per tutti gli appassionati del marchio Moto Guzzi. Tre giorni di festa tra motori, musica, buon cibo e amicizia.

Il programma si apre venerdì 18 luglio alle ore 15 con l’inizio ufficiale della manifestazione quando coimnceranno ad arrivare gli appassionati non solo dall'Italia ma anche da Germania, Svizzera, Inghilterra. A scaldare l’atmosfera, alle 21.30, sarà il rockabilly dei The Squirters, seguito dal DJ set fino a notte fonda. Sabato 19 luglio, l’evento entra nel vivo: dalle 8:00 riapre il villaggio con stand birra, cucina e griglia operativi. Alle 15 è in programma il classico motogiro, mentre la serata musicale partirà dalle 21 con il gruppo Heavy 80, che proporrà sonorità metal e rock anni ’80. Alle 23.30 saliranno sul palco i Low Town con il loro blues, e ancora una volta la notte sarà animata da DJ set.

Domenica 20, colazione dalle 7 e saluti finali: la festa si chiuderà ufficialmente alle 11:00, per lasciare il tempo ai partecipanti di rientrare verso casa.

L’ingresso è libero, con possibilità di campeggio gratuito.