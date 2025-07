A Santa Maria Maggiore è tempo di “Weekend da favola”

Torna a Santa Maria Maggiore uno degli appuntamenti più amati dell’estate vigezzina: da venerdì 18 a domenica 20 luglio il centro del paese si trasformerà in un vero e proprio regno incantato con il “Weekend da Favola”, rassegna dedicata alla fantasia, ai bambini e alle famiglie.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 sarà l’omaggio ai 50 anni della Pimpa, la celebre cagnolina a pois rossi creata da Altan. Per l’occasione, il centro storico si vestirà a festa con scenografie coloratissime e installazioni a tema, mentre all’interno della Serra della Casa del Profumo verrà allestito uno spazio giochi e lettura interamente dedicato alla Pimpa e ai suoi mondi fantastici.

Il programma è ricco di appuntamenti: venerdì alle 17 nel Parco di Villa Antonia lo spettacolo di magia con Alessandro Malandra darà il via al fine settimana. Alle 21 sarà la volta della lettura animata con videoproiezione “Dottori, trichechi e rotelle”, a cura di Biagio Bagini e dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Sabato alle 10 partirà da Malesco la camminata guidata all’Azienda Agricola Evergreen di Villette, per raccogliere fragole e assistere alla performance artistica di Sara Tadina (prenotazione obbligatoria). Alle 17.30, nel Parco di Villa Antonia, andrà in scena “Il circo dei bambini”, spettacolo della compagnia Il Teatrino dell’Es nell’ambito del Festival Terra e Laghi di Teatro Blu.

Domenica chiusura in bellezza, alle 17.30, sempre nel Parco di Villa Antonia, con lo spettacolo “Favole al telefono” di Assemblea Teatro, un omaggio al genio creativo di Gianni Rodari. In caso di maltempo, tutti gli eventi previsti all’aperto saranno trasferiti al Teatro Comunale o, in alternativa, alla Sala Mandamentale del Vecchio Municipio.