Il gran finale di “Sacri Monti in Musica” con il soprano Laura Claycomb

Sarà il Sacro Monte di Belmonte a ospitare, sabato 19 luglio, l’evento conclusivo del progetto Sacri Monti in Musica, con un appuntamento di straordinario rilievo artistico e formativo che vedrà protagonista il celebre soprano americano Laura Claycomb, accompagnata al pianoforte da Diego Mingolla.

La giornata si aprirà con una masterclass rivolta a giovani cantanti lirici, provenienti da licei musicali e conservatori, di diverse nazionalità — italiana, ucraina, coreana, cinese, romena — a testimonianza del respiro internazionale del progetto. A chiusura, alle ore 18.30, la voce raffinata e luminosa di Laura Claycomb, artista acclamata nei più prestigiosi teatri del mondo, sarà al centro del concerto finale aperto al pubblico, ambientato nello scenario raccolto e suggestivo del Sacro Monte, precisamente nella chiesa dedicata alla Madonna di Belmonte. Il programma musicale, pensato in sintonia con il luogo, offrirà un’esperienza di ascolto intima e spirituale.



«“Sacri Monti in Musica” ha dimostrato quanto sia potente l’incontro tra musica e paesaggio: la bellezza sonora e quella spirituale si sono riflesse l’una nell’altra, dando vita a un’esperienza profonda e indimenticabile per partecipanti e pubblico. I Sacri Monti si prestano come palcoscenico per ospitare arte a 360 gradi», sottolinea Francesca Giordano, presidente dell’Ente di gestione dei Sacri Monti.

Il progetto ha coinvolto, nell’arco di cinque mesi, oltre 60 studenti in masterclass, concerti, laboratori e incontri artistici nei Sacri Monti di Crea, Orta, Varese e Belmonte, con il valore aggiunto delle visite guidate a cura di Elena Rame e Stefano Aietti, operatori del Sacro Monte impegnati nella promozione del sito. Un’esperienza formativa e culturale che ha integrato musica, spiritualità e scoperta del patrimonio UNESCO.



Alla guida del progetto, la concertista di fama internazionale e docente di alta formazione musicale Marina Scalafiotti, che ha firmato la direzione artistica e il coordinamento generale:

«Abbiamo voluto concludere questo percorso con una voce straordinaria come quella di Laura Claycomb, interprete sensibile e di altissimo profilo: la sua presenza suggella un’iniziativa che ha posto al centro la qualità artistica e la valorizzazione culturale dei Sacri Monti».



"Desidero ringraziare Marina Scalafiotti e tutto il personale dell’Ente che hanno lavorato con grande professionalità alla realizzazione di questo progetto, diventato ormai un appuntamento consolidato e apprezzato", dichiara la direttrice dell’Ente di gestione Marina Feroggio. "Il coinvolgimento attivo di studenti, docenti, tecnici e artisti ha dato vita a un percorso partecipato, innovativo e capace di costruire legami significativi con i territori".



Tutti gli appuntamenti sono stati documentati e, ove possibile, trasmessi in streaming grazie alla collaborazione con Orium e il progetto Telemasterclass, che ha curato la produzione audio-video e la diffusione online degli eventi.

Il progetto è finanziato con i fondi della legge 77/2006 destinati alla promozione dei siti Unesco italiani dei quali fa parte, dal 2003, il sito seriale "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia".

Il progetto "Sacri Monti in musica" vede la Regione Piemonte come capofila e l'Ente di gestione dei Sacri Monti quale organizzatore e beneficiario del finanziamento.