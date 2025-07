In scena a Mergozzo la traversata del lago

Il Lago di Mergozzo si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate sportiva piemontese. Domenica 20 luglio andrà in scena la Traversata a nuoto del lago, appuntamento per centinaia di appassionati del nuoto in acque libere. A organizzare l’iniziativa è come sempre Dimensione Sport, in collaborazione con il Comune di Mergozzo.

La manifestazione, che negli anni ha saputo conquistare visibilità anche a livello nazionale e internazionale, si svolgerà nel cuore del borgo lacustre, in un ambiente naturale unico. Le limpide acque del lago, non navigabile e incorniciato dal verde, offriranno agli atleti un’esperienza immersiva e affascinante, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Saranno due le distanze su cui si confronteranno i partecipanti, con partenza e arrivo dal pontile di Piazza Cavour. Il percorso da 2,5 km, con partenza alle ore 10, prevede il mezzo giro del lago e mette in palio il Trofeo Luca Dresti. A seguire, alle 10.15, partirà la gara regina da 5,3 km, che si sviluppa lungo il perimetro completo del lago: in palio il Trofeo Stefano Trentin, dedicato alla memoria dello storico presidente della Swimmer Inside, scomparso nel 2024. Il tracciato sarà ben segnalato da boe disposte in acqua per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, attesi in circa 500.