Calcio | 01 settembre 2025, 16:16

Piedimulera e Ornavassese brindano in Coppa

Due pareggi invece tra la squadre di Prima Categoria

 Squadre del Vco in campo per la prima partita di Coppa. Fa rumore il pesante ko dell’Arona, che perde contro la Union Novara per 1 a 4 .

Il Piedimulera fa suo il derby contro Juventus Domo per 1  a 0. La rete è di Inguscio.

Vince di rimonta l'Ornavassese sul Gravellona San Pietro in Promozione. Rete di Cervini per gli ospiti e poi Piana e Boschetti danno la vittoria ai neri.

In Prima finisce 2 a 2 tra Varzese e Vogogna con i gol di Salina e Ceschi per i granata e di Bianchetti e Giorgis per i biancoverdi. Finisce invece 0 a 0 tra Dormelletto e Feriolo.

