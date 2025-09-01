Piedimulera e Ornavassese brindano in Coppa

Squadre del Vco in campo per la prima partita di Coppa. Fa rumore il pesante ko dell’Arona, che perde contro la Union Novara per 1 a 4 .

Il Piedimulera fa suo il derby contro Juventus Domo per 1 a 0. La rete è di Inguscio.

Vince di rimonta l'Ornavassese sul Gravellona San Pietro in Promozione. Rete di Cervini per gli ospiti e poi Piana e Boschetti danno la vittoria ai neri.

In Prima finisce 2 a 2 tra Varzese e Vogogna con i gol di Salina e Ceschi per i granata e di Bianchetti e Giorgis per i biancoverdi. Finisce invece 0 a 0 tra Dormelletto e Feriolo.