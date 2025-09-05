Si corre domenica il terzo Memorial Fabrizio Montanari da Varzo all'Alpe Veglia

Si tiene domenica 7 settembre la terza edizione del Memorial Fabrizio Montanari, una gara di corsa in montagna da Varzo all’Alpe Veglia organizzata dall’Asd Cairasca. Il percorso è di 15,5 chilometri, con un dislivello di 1250 metri.

Il programma prevede il ritrovo alle 7.00 in piazza Trieste per il ritiro del pacco gara e le iscrizioni. Alle 9.00 la partenza da Varzo su un percorso che prosegue poi, dal Ponte Boldrini, verso la salita sul versante destro della valle Cairasca attraversando le località Lei, Coina e Nembro. Si sale poi al Croppallo, con arrivo all’albergo Monte Leone dell’alpe Veglia.

Una sfida importante per tutti i partecipanti, che cercheranno di battere i vincitori dello scorso anno, Roberto Giacomotti e Sara Locatelli, che avevano completato la gara rispettivamente in 1h19’05” e 1h42’47”.

Nella stessa giornata è in programma anche “Camminando con Matilde”, una camminata non competitiva da Ponte Campo all’alpe Veglia, su un percorso di 5 chilometri con 400 metri di dislivello. Il ritrovo è fissato alle 8.00 a Ponte Campo per il ritiro dei pacchi gara; partenza alle 9.00.

In caso di maltempo la corsa potrebbe essere rimandata. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 348 8623704 o 347 2603254 o consultare il sito dell’Asd Cairasca.