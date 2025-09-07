Juve Domo parte con il botto: 3-0 all’Union Novara. Vince anche Ornavassese, pari per il Gravellona, ko il Piedimulera FOTO

Esordio positivo per la Juventus Domo, che al Curotti liquida con un netto 3-0 l’Union Novara. I granata hanno aperto le marcature al 38’ con De Bei, lanciato da De Ponti e glaciale davanti al portiere. Nella ripresa Zani ha colpito una traversa, preludio al raddoppio firmato da Suppa di testa su cross di Ghezza. A chiudere i conti ci ha pensato ancora De Ponti, ben servito dal nuovo arrivato Pisanello.

Sorrisi anche per l’Ornavassese, che davanti al pubblico di casa ha battuto 2-1 l’Ivrea 1905 grazie a una doppietta di Piana.

Un punto prezioso arriva invece dal Gravellona San Pietro, capace di pareggiare 1-1 sul difficile campo dei Lupetti Bianchi Trino: decisivo il sigillo di Bardelli.

Esordio amaro invece per il Piedimulera, sconfitto 4-1 a Varallo dal Dufour: unica rete ossolana quella di Inguscio, che non ha evitato la goleada dei padroni di casa.