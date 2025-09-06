Il Sizzano primo test per la corazzata Feriolo

La corazzata Feriolo parte dal Sizzano. Saranno i novaresi a testare, alla prima di campionato, quella che i commentatori designano come una delle favorite alla vittoria finale in Prima Categoria. La rinforzata formazione lacuale non si nasconde e riparte in casa affrontando il Sizzano.
La retrocessa Omegna, invece, scende nel basso Verbano dove giocherà a Dormelletto. In casa rossonera c’è voglia di riscatto dopo la brutta stagione scorsa.
In Ossola è già tempo di sfide tra formazioni del Vco. Il Vogogna riceva la neopromossa Esio, mentre la Varzese ospiterà la Cannobiese.
Trasferta nella bassa novarese per la Virtus Villa che giocherà in casa del Cameri. Mentre l’Agrano riceverà il Carpignano. Avvio in trasferta per il Bagnella in quel di Romagnano.
La prima giornata offre anche Momo-Quaronese.
L’inizio delle partite è alle 15.