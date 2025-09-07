Ciclismo, Ietta terzo nella cronoscalata Valle Imagna

Ottimi piazzamenti per i ragazzi del Pedale Ossolano nel fine settimana.

Edoardo Ietta è arrivato terzo al trofeo Scalatore Valle Imagna-trofeo Giancarlo Rota, gara a cronometro in salita svoltasi nella Bergamasca da Almenno San Bartolomeo ad Albenza. La gara, per allievi, ha visto la vittoria del torinese Samuele Brustia (Madonna di Campagna) in 9:57.46. Ietta ha tagliato il traguardo col tempo di 10: 46.46.

Domenica, esordienti 1° e 2° anno impegnati in Piemonte a Gifflenga, nel trofeo Comune di Gifflenga. Negli esordienti 1° anno, decimo posto per Matteo Onesto giunto in gruppo a 1’03’’ dal vincitore Davide Avidano della Gabetti-Ardesn Cycling Team. Mentre Milani è giunto 15°§.

Tra gli esordienti 2° anno, vittoria di Fabio Di Leo (Busto Garolfo), col nono posto per Alessandro Cheula e il 15° di Gioele Loggia