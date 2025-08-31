 / Eventi

Oltre ottocento partecipanti per la 52esima edizione della Sgamelàa d’ Vigezz FOTO

Thomas Floriani si è aggiudicato la gara da 25 chilometri, bissando il successo dello scorso anno. Prima donna Corinna Vanni

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla 52esima edizione della Sgamelàa d’ Vigezz. Oltre ottocento - 859 per l’esattezza - gli atleti in gara (314 alla 10 km, 317 al giro classico dei 25, e 228 al mini-giro di 3,5). Una grande macchina organizzativa questa messa in campo dall’Atletica Ossolana Vigezzo, che da due anni segue la marcia e che ha coinvolto tantissimi volontari. 

A tagliare per primo il traguardo è stato Thomas Floriani che ha bissato il successo dell’anno scorso con un tempo di 1h 37’28”. Secondo Andrea Grotti in 1h43’07”; terzo Filippo Zuanon in 1h43’40. Il premio per il primo vigezzino è andato a Roger Conti. Prima donna e prima vigezzina Corinna Vanni.

Marco De Ambrosis

