Oltre ottocento partecipanti per la 52esima edizione della Sgamelàa d’ Vigezz FOTO

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alla 52esima edizione della Sgamelàa d’ Vigezz. Oltre ottocento - 859 per l’esattezza - gli atleti in gara (314 alla 10 km, 317 al giro classico dei 25, e 228 al mini-giro di 3,5). Una grande macchina organizzativa questa messa in campo dall’Atletica Ossolana Vigezzo, che da due anni segue la marcia e che ha coinvolto tantissimi volontari.

A tagliare per primo il traguardo è stato Thomas Floriani che ha bissato il successo dell’anno scorso con un tempo di 1h 37’28”. Secondo Andrea Grotti in 1h43’07”; terzo Filippo Zuanon in 1h43’40. Il premio per il primo vigezzino è andato a Roger Conti. Prima donna e prima vigezzina Corinna Vanni.