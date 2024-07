Tragedia sul lavoro a Pieve, Terranova (Cgil): "Necessario investire e sviluppare tecnologie per la sicurezza dei lavoratori"

Ogni giorno parliamo di gravi infortuni o morti sul lavoro; gli incidenti non vanno in vacanza. Questa mattina, un operaio nato nel 1983 è caduto da un ponteggio in un cantiere in via San Rocco, a Pieve Vergonte.

Si poteva evitare? È difficile dirlo oggi, ma se continua a succedere, soprattutto nell'era dell'Intelligenza Artificiale, dobbiamo porci alcune domande in più.

La tecnologia dovrebbe supportare la sicurezza dei lavoratori, non sostituirli, ma prevenire e proteggere. Esistono già molti sistemi, ma il problema è sempre legato ai costi.

È necessario investire e sviluppare. Lo Stato potrebbe creare le condizioni per avviare una vera rivoluzione industriale in questo campo.

Affermiamo di avere la migliore normativa sulla sicurezza sul lavoro al mondo, ma non applichiamo la parte più importante, quella che prevede un miglioramento continuo e una costante ricerca del meglio. Non dobbiamo mai dire che "si è fatto il massimo possibile per evitarlo".

Dove potremmo recuperare i fondi per un tale investimento? Se i soldi utilizzati per la costruzione e l'invio di armi fossero spesi per lo sviluppo di tecnologie per la sicurezza, forse il numero di morti sul lavoro inizierebbe a diminuire. Purtroppo, continuiamo a lavorare come agli inizi del 1900; la vera svolta sarebbe abbracciare il futuro.

Per qualsiasi necessità, la FILLEA CGIL Novara e VCO è vicina alla famiglia in questo momento di difficoltà.

Fillea Cgil

Ivan Terranova