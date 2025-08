Nuovo passaggio dell'orso in Valle Loana: danni alle arnie di un apicoltore FOTO

Torna a farsi sentire la presenza dell’orso in Valle Vigezzo. Una nuova segnalazione arriva dalla Valle Loana, dove già negli scorsi mesi l’orso M29 era stato avvistato grazie alle fototrappole della polizia provinciale. Nelle ultime ore, una nuova testimonianza: sebbene l’animale non sia stato avvistato direttamente, infatti, ha lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, arrecando danni soprattutto alle arnie degli apicoltori della zona, che l’orso ha già preso di mira diverse volte probabilmente in cerca di cibo.



L’animale, va ricordato, risulta presente in Ossola già da diversi anni ma, ad oggi, non ha mai mostrato segni di aggressività nei confronti dell’uomo. Allo stesso tempo, però, la sua presenza suscita non poca preoccupazione in particolare tra gli allevatori, ma anche tra gli amministratori, primo tra tutti il sindaco di Malesco Enrico Barbazza, da sempre molto attento alla tematica.



“Ho già sollecitato il presidente della Provincia Alessandro Lana. E' troppo pericoloso, soprattutto in questo periodo in cui la Valle Loana è piena di turisti. Questi animali vanno allontanati e reinseriti in altri habitat lontano dall'uomo” le parole dle primo citadino di Malesco.