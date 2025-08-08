 / Cronaca

Oggi in Kosovo i funerali di Pashtrik Krasniqui, morto sul lavoro a Villadossola

Il 21enne è stato sepolto a Shtime, dove ancora abitano i famigliari

Si sono svolti oggi nel suo paese natale di Shtime i funerali di Pashtrik Krasniqi, l’operaio di 21 anni morto sabato pomeriggio in piazza della Repubblica a Villadossola.

 La salma del giovane è stata trasferita in Kosovo, dove era nato e dove ancora abitano i famigliari. E dove oggi si sono svolti i funerali.

Pashtrik era uno dei tanti che dai Paesi salvi era emigrato in Italia per trovare fortuna. Aveva raggiunto il Vco, abitando prima a Verbania e da poco a Ornavasso.

Il ventunenne è morto folgorato durante le operazioni di smontaggio del ponteggio servito per effettuare i lavori di riqualificazione del tetto e delle facciate del condominio che si affaccia su piazza mercato a Villadossola.

Renato Balducci

