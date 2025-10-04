Il Coro della Sat in concerto a Domodossola: biglietti gratuiti dal 7 ottobre

Grande attesa a Domodossola per il concerto del celebre Coro della SAT di Trento, in programma sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21presso la chiesa di Sant’Antonio alla Cappuccina. L’evento, promosso dal Coro Seo Cai con il sostegno di enti, associazioni e sponsor, sarà a ingresso gratuito, ma con biglietto obbligatorio fino a esaurimento dei posti disponibili.

I tagliandi saranno distribuiti presso la sede del Seo Cai di Domodossola in via Borgnis 10 a partire da martedì 7 ottobre con i seguenti orari: nei giorni 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre dalle 16 alle 19; l’11 e il 18 ottobre dalle 9 alle 12. La distribuzione si interromperà al termine dei biglietti disponibili.

Il Coro della Sat, fondato a Trento nel 1926, è considerato uno dei gruppi corali più prestigiosi d’Italia, noto per il suo repertorio di canti popolari e di montagna che hanno contribuito a diffondere la tradizione musicale alpina in tutto il mondo.

«Grazie al generoso supporto di enti, associazioni e sponsor – sottolinea la presidenza del Coro SEO CAI – siamo felici di offrire a tutta la cittadinanza un concerto gratuito di così alto livello».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 339 7810927 e 366 9503980.