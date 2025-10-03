Nuova edizione della "Caccia ai tesori arancioni"

Torna anche quest’anno a Vogogna la “Caccia ai tesori arancioni”, un evento firmato Touring Club Italiano e organizzato in più di cento borghi italiani riconosciuti Bandiera Arancione, tra cui anche il paese ossolano. Domenica 5 ottobre si tiene dunque l’ormai tradizionale caccia al tesoro tra le vie e le piazze di Vogogna.

Il ritrovo è previsto alle 10.00 presso il Palazzo Pretorio, che sarà punto di partenza della caccia al tesoro. Le squadre che si iscriveranno, ognuna formata da un massimo di sei giocatori, dovranno esplorare vicoli suggestivi, risolvere enigmi, ascoltare storie per scoprire la storia del borgo e raggiungere la meta prima degli avversari.

Le squadre possono iscriversi tramite il sito del Touring Club; quest’ultimo assegnerà un riconoscimento speciale alla squadra con il nome più originale.