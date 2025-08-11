Reperti romani al teatro Galletti: affidate le attività archeologiche per il recupero

Proseguono senza sosta i lavori di restauro del teatro Galletti di Domodossola. Durante l’ultimo consiglio comunale, l’amministrazione ha confermato che, nel corso dei lavori, sono emersi alcuni reperti archeologici, in particolare un pavimento di epoca romana. Una scoperta storica di grande importanza, ma che allo stesso tempo comporta un aumento delle spese previste dei lavori.

Questi proseguono però secondo il cronoprogramma. Con una delibera approvata negli scorsi giorni, il comune ha affidato ad una ditta di Vercelli altamente specializzata le attività archeologiche necessarie per il recupero e la valorizzazione dei reperti ritrovati, secondo le indicazioni della Soprintendenza. Tra queste, ad esempio, la redazione di documentazione archeologica scientifica descrittiva e fotografica dei ritrovamenti, la documentazione grafica di post scavo archeologico e il lavaggio dei reperti. L’importo totale previsto per questi interventi è pari a 48.478,85 euro.

L’obiettivo dell’amministrazione è quella di recuperare i reperti in modo che, una volta ultimato il restauro, questi rimangano visibili per tutti i visitatori che entreranno nel teatro.