Santa Maria Maggiore ospita la 43esima Mostra Bovina

Domenica 5 ottobre Santa Maria Maggiore torna a ospitare la Mostra Bovina della Valle Vigezzo, che quest’anni giunge alla sua 43esima edizione. Appuntamento al Centro del Fondo a partire dalle 8.30 per quella che è considerata la fiera zootecnica più importante del Vco, organizzata dall’associazione agricoltori e allevatori Valle Vigezzo.

Il programma ha dunque inizio alle 8.30 con il concentramento dei capi bovini nell’area della fiera. Alle 9.00 l’apertura del mercato con bancarelle di prodotti tipici e alle 10.00 l’apertura dei lavori di valutazione dei capi in mostra da parte dei giudici incaricati, componenti delle associazioni nazionali di razza. Alle 10.30 la sfilata delle razze bruna, pezzata rossa e bruna originale e alle 11.00 degustazione di formaggi della Latteria Vigezzina. Alle 12.00 pranzo a cura degli Alpini della valle. Dalle 14.00 il proseguimento delle sfilate con premiazione degli espositori ed estrazione della sottoscrizione a premi.