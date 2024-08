Dario Bressanini e Matteo Saudino sono i primi ospiti di Sentieri e Pensieri

Si inaugura ufficialmente domenica 18 agosto l’edizione numero 12 di Sentieri e Pensieri, il festival letterario di Santa Maria Maggiore diretto da Bruno Gambarotta.

Il primo incontro è in programma alle 18.00 nel parco di Villa Antonia e vede protagonista Matteo Saudino, che presenta il suo libro “Star Wars e filosofia”, edito da Vallardi. Insegnante di filosofia nei licei di Torino, è noto soprattutto per il suo popolare canale YouTube “BarbaSophia”, che conta oltre 310mila iscritti e 45 milioni di visualizzazioni. Nel suo ultimo libro, che presenta in dialogo con la giornalista Maria Elisa Gualandris, si chiede: che cosa unisce Darth Vader e l’oltreuomo nietzschiano? E la principessa Leia e il femminismo rivoluzionario? Com’è possibile accostare l’abominevole imperatore Palpatine al pensiero di Platone?

Il secondo incontro della giornata, alle 21.00, è con Dario Bressanini, docente di chimica e star dei social. Il suo canale YouTube, nel quale racconta la chimica nella vita quotidiana, ha 600mila iscritti, così come la sua pagina Instagram. A Santa Maria presenta il suo libro “Doctor Newtron”, edito da Feltrinelli Comics, in cui unisce il fumetto alla scienza, con una riflessione profonda e originale su come questa si sia sviluppata in parallelo nella realtà e nell’immaginario collettivo. A dialogare con l’autore sarà il giornalista e comunicatore scientifico Alberto Agliotti.