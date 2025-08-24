 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 24 agosto 2025, 10:35

Auto sempre più vecchie nel VCO: età media oltre i 12 anni e mezzo

Secondo l’analisi di Facile.it, il parco circolante della provincia resta tra i più datati del Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola si conferma tra le province piemontesi con il parco auto più datato. Secondo l’analisi realizzata da Facile.it su dati ACI, a maggio 2025 l’età media delle vetture in circolazione ha raggiunto i 12 anni e 6 mesi. Un dato che colloca il VCO nella parte alta della classifica regionale, a dimostrazione di una scarsa capacità di rinnovo del parco veicolare.

Se a livello piemontese Torino può vantare le auto più “giovani” (11 anni e 10 mesi), il VCO si avvicina più a realtà come Alessandria (12 anni e 10 mesi) e Cuneo (12 anni e 7 mesi), confermando un divario con le aree più dinamiche del territorio regionale.

L’invecchiamento delle auto rappresenta non solo un problema di sicurezza, ma anche un ostacolo rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e alle restrizioni previste per i veicoli più inquinanti.

Redazione

