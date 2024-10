Inaugurata a Santa Maria Maggiore la panchina rossa in ricordo di Norma Cossetto

Nella mattinata di sabato 26 ottobre, nella sala mandamentale in Piazza Risorgimento a Santa Maria Maggiore, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa (che successivamente verrà posizionata all’esterno) in ricordo di Norma Cossetto e di tutte le donne vittime di violenza.

Il momento è stato anche l’occasione per condannare ogni forma di violenza, per stimolare nei giovani una sempre maggior presa di coscienza verso quella che è la nostra storia con il contributo anche di un piccolo centro di montagna, per ricordare i settant’anni della riannessione di Trieste all’Italia.

L’amministrazione comunale ha poi omaggiato il presidente del Comitato 10 Febbraio di Verbania Fabio Volpe e il vicepresidente Francesco Sirtori con delle pubblicazioni riguardanti Santa Maria Maggiore. Entrambi, grati al vomune per aver dimostrato grande sensibilità verso tematiche purtroppo sempre attuali, vogliono ringraziare, anche a nome di tutto il Comitato di Verbania, il sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio Cottini, la vicesindaco Sandra Garavaglia, la consigliera delegata Katia Zanni, la presidente della pro loco Michela Prelli, i rappresentanti della neonata sezione biellese del C10F e tutta la cittadinanza che ha preso parte all’inaugurazione.