Cronaca | 24 agosto 2025, 11:36

Escursionisti in difficoltà, intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco

E' successo sabato sul Monte Giove

Sabato alle 15 circa, personale dei vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa è intervenuto nel territorio del Comune di Formazza, sul Monte Giove, per soccorrere due persone in difficoltà in alta quota.  Gli escursionisti, in buono stato di salute, sono stati recuperati e portati a valle. Oltre al personale dei vigil del fuoco era presente anche personale del Soccorso Alpino.

