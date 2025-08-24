Escursionisti in difficoltà, intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco

Sabato alle 15 circa, personale dei vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa è intervenuto nel territorio del Comune di Formazza, sul Monte Giove, per soccorrere due persone in difficoltà in alta quota. Gli escursionisti, in buono stato di salute, sono stati recuperati e portati a valle. Oltre al personale dei vigil del fuoco era presente anche personale del Soccorso Alpino.