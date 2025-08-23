Riaperta la galleria Montecrevola, due feriti nel frontale

E' stata riaperta dopo le 12 la galleria Montecrevola, lungo la strada statale 33 “del Sempione”, chiusa per oltre due ore in entrambe le direzioni a causa di un frontale tra due mezzi. Le notizie sulla dinamica sono ancor a frammentarie, ma secondo fonti delle persone intervenute sul posto, ci sarebbero due feriti non gravi. Grossi i disagi alla viabilità. Oltre alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso sono intervenuti anche gli uomini della Protezione Civile e il personale della Polizia Locale di Crevoladossola per deviare il traffico sulle vie alternative.
