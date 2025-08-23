Scontro frontale nella galleria Montecrevola: statale del Sempione chiusa

La galleria Montecrevola, lungo la strada statale 33 “del Sempione”, è attualmente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto poco fa al chilometro 131,500, nel territorio di Crevoladossola.

Secondo le prime informazioni, nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri in un violento impatto frontale. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sulle condizioni delle persone a bordo.

Per consentire i rilievi e garantire la sicurezza della circolazione, la viabilità è stata interrotta e sono state istituite deviazioni temporanee in loco.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, e le squadre Anas, al lavoro per il ripristino della carreggiata e la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.