Montecrestese, l’opening della Sagra della Patata si farà: area giovani al coperto

La serata inaugurale della Sagra della Patata di Montecrestese di giovedì sera non subirà cambiamenti: l’appuntamento si terrà regolarmente, anche in presenza di condizioni meteo sfavorevoli.

La Pro Loco, che cura l’organizzazione, ha predisposto lo spostamento completo dell’Area Giovani al coperto, garantendo così sicurezza e comodità a tutti i partecipanti. Lo spazio dedicato ai ragazzi sarà interamente pavimentato e protetto dalle intemperie.

Confermata anche l’attesa esibizione di DJ MaCri, punto forte dell’evento inaugurale. A rassicurare il pubblico è stato il presidente della Pro Loco, Guido Tomà, che ha ribadito:

«Anche se i temporali potrebbero arrivare, la serata non verrà annullata. L’area discoteca è stata trasferita in uno spazio al chiuso, pavimentato e pronto ad accogliere tutti in sicurezza».