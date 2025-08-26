“Una stella di nome Andrea”: a Malesco una giornata in ricordo del piccolo scomparso a soli 2 anni

L’associazione “Vigezzo ti aiuta” invita a partecipare a “Una stella di nome Andrea”, iniziativa benefica dedicata alla memoria del piccolo Andrea Ghivarelli, scomparso due anni fa all’età di due anni dopo una lunga malattia. L’evento si svolgerà sabato 30 agosto, dalle 10 alle 18, in località Pineta Loana a Malesco.

La giornata, dedicata alle famiglie e proporrà numerose attività: dimostrazioni da parte dei Vigili del fuoco, Ambulanza, Carabinieri e Croce Rossa, laboratori creativi, truccabimbi, baby dance, postazioni di gioco e la possibilità di scattare foto con le mascotte Shrek e Fiona.

Per il pranzo sarà aperto il punto di ristoro con carne alla griglia, polenta e menù dedicati ai più piccoli, con servizio anche da asporto.

I proventi dell’evento saranno devoluti a due associazioni attive nel sostegno alle famiglie che affrontano malattie: Aabc – Amici dei Bambini Cardiopatici, nata a Torino nel 1974, e Associazione Ossola Amica dell’Ugi, legata all’Ugi – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, fondata sempre a Torino nel 1980. Per maggiori informazioni sull’iniziativa e sugli enti che l’hanno resa possibile è possibile consultare il sito vigezzotiaiuta.vigezzonelcuore.it.