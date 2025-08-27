Rissa alla festa di paese, daspo urbano per tre giovani

A conclusione di una rapida istruttoria seguita alla segnalazione da parte della Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda, il Questore del Verbano Cusio Ossola ha adottato tre provvedimenti di D.Ac.Ur. meglio noto come daspo urbano, nei confronti di altrettanti giovani, poco più che maggiorenni, residenti in provincia.

Questi, durante i festeggiamenti del Ferragosto Premosellese, nel corso di un’accesa lite ove erano anche passati alle vie di fatto con spinte e strattonamenti, avevano pronunciato gravi minacce, anche di morte, verso le persone presenti, inducendole a richiedere l’intervento del personale dell’Arma dei Carabinieri ivi presente.

Valutate le condotte segnalate insieme ai precedenti di polizia di cui risultano gravati, i ragazzi sono stati raggiunti dal provvedimento in tempo utile affinchè non potessero prendere parte alle serate conclusive della festa. In forza del provvedimento gli stessi non potranno, inoltre, fare accesso dalle ore 18:00 alle ore 07:00 di ogni giorno, per la durata di un anno, ad alcuni locali posti nel medesimo comune. Due di loro risultano già gravati da provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, uno dei quali, addirittura, tuttora in atto e adottato a seguito a una rissa cui aveva attivamente partecipato a Domodossola nel febbraio di quest’anno.