Cronaca | 28 agosto 2025, 10:52

Maltempo nella notte: piogge intense sul Piemonte settentrionale, picchi oltre i 120 mm nel Vco

Accumuli significativi tra Canavese, Biellese e Lago Maggiore. A Cicogna registrati 123,6 mm in 12 ore

Nella notte i rovesci e i temporali hanno colpito con maggiore intensità il settore settentrionale del Piemonte, determinando precipitazioni consistenti. Tra Canavese e Biellese si sono registrati accumuli compresi tra i 40 e i 60 millimetri, in aumento verso l’area del Lago Maggiore, dove localmente si è arrivati a toccare i 100 mm entro le ore 6.

Situazione diversa invece sul settore meridionale della regione, dove le piogge sono risultate in genere deboli o al più moderate. Nel Verbano Cusio Ossola spiccano i dati di Cicogna, con 123,6 mm caduti in 12 ore (di cui 107,7 in appena 6 ore), e di Someraro, che ha registrato 87,8 mm, quasi tutti concentrati in una sola finestra di sei ore.

Redazione

