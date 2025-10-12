 / Sport

Sport | 12 ottobre 2025, 18:38

Pareggio esterno per la Juve Domo che mantiene la vetta in Promozione

Pari 1–1 a Quincinetto; festa Ornavassese (3–1), show dell’Union Novara (4–3) e pareggio tra Piedimulera e Arona

Foto di repertorio

La Juventus Domo resta in vetta con un pareggio esterno, il primo della stagione: 1–1 sul campo del Quincinetto Tavagnasco. Pari anche tra Piedimulera e Arona, 1–1 (Della Vedova per i gialloblù, risposta di Fortis). Sorridono le ossolane: l’Ornavassese piega 3–1 la Virtus Vercelli. Spettacolo a Novara, dove l’Union Novara batte 4–3 il Gravellona San Pietro al termine di un match ricco di gol.

Classifica: Juventus Domo sempre al comando (16); Arona a metà graduatoria (10); Ornavassese respira (6); Piedimulera a 4; Union Novara a 3 e Gravellona San Pietro a 2, chiamate a cambiare marcia.

r.s.

