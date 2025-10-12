Vince il Momo, show del Feriolo

Continua la corsa del Momo, corsaro 1–2 a Cannobio: primato confermato. Sizzano fa festa (4–1 al Vogogna), pari per Dormelletto Comignago (1–1 a Varzo), Cameri (0–0 con l’Agrano) e Carpignano (1–1 con la Bagnella). Cade il Romagnano a casa della Virtus Villa (3–1).
Show Feriolo: 5–1 all’Esio Verbania e secondo posto consolidato. Punto utile per Omegna (0–0 con la Quaronese), Varzese (1–1), Bagnella e Agrano; ko per Cannobiese (1–2 col Momo), Esio Verbania e Vogogna.
Classifica di testa: Momo 16, inseguito da Feriolo 13; a quota 11 il tris Omegna–Virtus Villadossola–Varzese.