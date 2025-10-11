Test difficile per la capolista Momo sul terreno della Cannobiese

Parla la classifica: è il Momo la squadra da battere. Ma il campionato è solo all’inizio e la strada è lunga. Certo la squadra novarese ha già messo in carniere 13 punti sui 15 disponibili e non ha ancora perso una partita. Cubano i successi sull’Omegna e sulla Virtus Villa, che possono seriamente essere considerate due avversarie per i novaresi.

I virtussini fanno mea culpa per la sconfitta a Momo. Enrico Castelnuovo ammette: Il Momo è forte e non è una novità. Ma noi siamo partiti male incassando due reti che hanno condizionato la partita’’.

Afferma che più attenzione dietro avrebbe evitato l’uno-due del Momo ma archivia la sconfitta così: ‘’ Il campionato sarà difficile per tutti. Diremo la nostra per entrare nelle prime cinque del lotto e giocarci i playoff’’.

Il Romagnano che arriva domenica al ‘Poscio’ è avvertito. I sesiani, che sono reduci dall’inatteso ko interno col Sizzano, sono ad un solo punto dietro il Villa.

Per la capolista Momo invece non c’è tempo per rifiatare. Sarà in camp a Cannobio, contro una formazione che viaggia a soli 3 punti dietro e con un Progni assai prolifico. Ad oggi solo il Feriolo ha fermato la Cannobiese e quindi per il Momo non sarà una trasferta facile.

Il Bagnella scende in quel di Carpignano. La truppa di Sottini vanta ancora uno zero nel tabellino delle sconfitte. Archiviato il pari con i cugini dell’Omegna guarda a recuperare tre punti su un campo che non si preannuncia troppo proibitivo.

Gioca in casa il Feriolo che riceva un Esio Verbania che fatica a inserirsi nel nuovo campionato di Prima. L’undici di Pissardo, ad oggi, ha pagato pegno solo a Varzo, che sta diventando un campo difficile per tutti.

La sorpresa, positiva, è la Varzese che riceve il Dormelletto. I granata hanno iniziato molto bene il campionato: persa la prima con la Cannobiese hanno infilato un pari e poi 3 vittorie di fila e sono a 10 punti, solo 3 dietro il Momo. Il Dormelletto arriva da due ko di fila proprio contro due squadre del Vco (Villa e Cannobiese). La partita si giocherà alle 15, anziché alle 15,30 come le altre.

Trasferta delicata per l’Agrano che scende a Cameri. I granata stanno faticando più del dovuto avendo raccolto sono due pari in 5 partite.

Al Liberazione l’Omegna riceva la Quaronese. I rossoneri aspirano a ritornare in Promozione e partite come questa non possono rappresentare un ostacolo difficile.

L’inizio difficile frena il Vogogna, che sarà di scena a Sizzano, squadra che ha pagato un brutto avvio ma che domenica ha battuto il Romagnano. Bleve e soci non possono però più tergiversare perché la classifica piange.