Eventi | 27 agosto 2025, 16:00

Sabato 13 settembre l’inaugurazione della mostra con ceramiche e oggetti metallici nella nuova sala archeologica

Vogogna, restituiti alla comunità i reperti del Castello Visconteo

Frammenti di ceramica da mensa e oggetti metallici di vario uso, rinvenuti nel Castello Visconteo di Vogogna e nei suoi dintorni, tornano a disposizione della comunità dell’Ossola con l’apertura della nuova sala archeologica. L’inaugurazione è prevista per sabato 13 settembre alle 17.30.

Si conclude così un progetto avviato oltre due anni fa da ACOI, in collaborazione con il Comune di Vogogna - Info Vogogna, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, realizzato anche grazie al sostegno della Fondazione CRT.

a.f.

