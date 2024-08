Visite guidate ai Sacri Monti di Crea, Domodossola, Orta e Varallo

Ai Sacri Monti di Crea, Domodossola, Orta San Giulio e Varallo sono stati aperti gli uffici informazioni e si organizzano visite guidate per conoscere la storia di questi complessi monumentali dichiarati patrimonio dell’Unesco nel 2003 per lo «splendido esempio di integrazione degli elementi architettonici nei paesaggi circostanti, disseminati di colline, foreste e laghi» e per il loro «notevole patrimonio artistico in forma di scultura e affreschi».

L’apertura dei punti di accoglienza è frutto di un impegno costante da parte dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, avviato nel 2023 grazie al recupero di risorse dai bandi di finanziamento di numerosi progetti finalizzati a rafforzare i legami con il territorio, e rappresenta un tassello fondamentale dell’attività di promozione, insieme all’informazione, alla fruizione dei siti e all’organizzazione delle visite guidate.



Nel dettaglio, al Sacro Monte di Crea, l’ufficio informazioni è aperto al sabato e alla domenica con orario 9.30-12.30 e 15-18, con la possibilità di organizzare visite guidate che prevedono anche l’apertura delle cappelle V (Natività di Maria) e XXIII (Il Paradiso - Incoronazione di Maria). Anche al Sacro Monte di Domodossola l’apertura dell’ufficio Informazioni è prevista il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, sempre con la possibilità di effettuare visite guidate, mentre al Sacro Monte di Orta San Giulio l’ufficio è aperto al mercoledì pomeriggio e dal giovedì alla domenica con orario 9.30-12.30 e 14-18, con passeggiate guidate alle 10.30 e alle 15.30.

Infine, al Sacro Monte di Varallo l’ufficio Accoglienza è aperto al mercoledì dalle 15 alle 19 e dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 14-19, e vengono organizzate visite guidate alle 11 e alle 15.30; inoltre tutti i giorni, su prenotazione, è possibile visitare la Cappella della Crocifissione grazie all’evento «5 minuti con Gaudenzio Ferrari».