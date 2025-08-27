Allerta meteo, sospesa la circolazione sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

In seguito all’allerta meteo emanata da Arpa Piemonte e dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie ha disposto in via cautelativa la sospensione dell’esercizio ferroviario sulla tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, da Domodossola al confine svizzero (Ribellasca).

La decisione è stata presa alla luce dell’intensità e della localizzazione delle precipitazioni attese, come previsto dalle procedure di sicurezza vigenti.

La ripresa della circolazione ferroviaria potrà avvenire presumibilmente nel pomeriggio, subordinata sia alla diminuzione dell’intensità delle piogge sia all’esito favorevole delle ispezioni tecniche condotte dal personale sulla tratta Domodossola–Ribellasca.

Per garantire la mobilità dei passeggeri, è stato attivato un servizio sostitutivo sulle corse interessate dalla sospensione.