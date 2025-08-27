 / ossolanews.it

Crevoladossola, chiusura temporanea del sottopasso di via Casetti per lavori di asfaltatura

Mercoledì 3 settembre dalle ore 8.00 stop al traffico veicolare fino al termine dell’intervento

Il Comune di Crevoladossola informa la cittadinanza che nella giornata di mercoledì 3 settembre, a partire dalle ore 8.00, il sottopasso di via Casetti sarà chiuso al traffico veicolare.

La misura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di asfaltatura che interesseranno l’intera area, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità della strada.

La chiusura resterà in vigore fino al termine dei lavori, previsto entro la giornata stessa, salvo imprevisti. Durante l’intervento i veicoli dovranno utilizzare percorsi alternativi.

