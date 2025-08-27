 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 27 agosto 2025, 19:38

Allerta arancione, chiusura notturna della SS 549 dalla mezzanotte di oggi

La statale interrotta in più tratti. Consentito solo il passaggio dei mezzi di soccorso

Immagine di repertorio

A seguito dell’allerta arancione per rischio idrogeologico emanata da Arpa Piemonte, la Strada Statale 549 chiuderà a partire dalle ore 24.00 di oggi, martedì 27 agosto, e rimarrà interdetta al traffico fino a quando il livello di allerta non tornerà almeno a giallo.

Il prossimo aggiornamento del bollettino è atteso per domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 13.00.

La chiusura riguarda i seguenti tratti della SS 549: Km 10+000, in località Gurva nei pressi della diga, comune di Calasca Castiglione, Km 12+000, tra le località Pontegrande (comune di Bannio Anzino) e Val Bianca (comune di Calasca Castiglione), Km 23+600, galleria Rio Valle in località Pestarena, comune di Macugnaga, Km 26+300, tra le località di Pestarena e Borca, comune di Macugnaga.

Il transito resterà consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso.

