Allerta arancione, chiusura notturna della SS 549 dalla mezzanotte di oggi

A seguito dell’allerta arancione per rischio idrogeologico emanata da Arpa Piemonte, la Strada Statale 549 chiuderà a partire dalle ore 24.00 di oggi, martedì 27 agosto, e rimarrà interdetta al traffico fino a quando il livello di allerta non tornerà almeno a giallo.
Il prossimo aggiornamento del bollettino è atteso per domani, mercoledì 28 agosto, alle ore 13.00.
La chiusura riguarda i seguenti tratti della SS 549: Km 10+000, in località Gurva nei pressi della diga, comune di Calasca Castiglione, Km 12+000, tra le località Pontegrande (comune di Bannio Anzino) e Val Bianca (comune di Calasca Castiglione), Km 23+600, galleria Rio Valle in località Pestarena, comune di Macugnaga, Km 26+300, tra le località di Pestarena e Borca, comune di Macugnaga.
Il transito resterà consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso.