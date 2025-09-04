Domodossola, raccolti 52mila euro per il restauro della Collegiata

Prosegue con ottimi risultati la raccolta fondi promossa dalla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico nell’ambito del bando Emblematici Maggiori 2024 – finanziato dalla Fondazione Cariplo - per sostenere il progetto di restauro della Collegiata del santi Gervaso e Protaso di Domodossola. “Attualmente – spiega il parroco don Vincenzo Barone – sono stati raccolti circa 52mila euro. La raccolta fondi procede bene e stiamo cercando di sensibilizzare sempre di più i cittadini sull’importanza del progetto”. A questa cifra si aggiungerà anche una donazione da parte del gruppo Altair e Domobianca365, che devolverà alla parrocchia il 50% del ricavato della cena benefica “Chef in Quota” in programma lunedì 8 settembre.

L’obiettivo del progetto è il restauro e il recupero degli affreschi e delle decorazioni presenti all’interno della chiesa, con l’integrazione di un adeguata illuminazione artistica per valorizzarne ogni dettaglio. Un progetto che si inserisce all’interno del completamento del più ampio intervento di riqualificazione urbana denominato “Borgo della Cultura”.

La raccolta fondi rimarrà aperta fino al 31 dicembre. Il costo totale del progetto è di 2.640.000 euro, di cui 900.00 sono stati assegnati dalla Fondazione Cariplo tramite il bando; l’obiettivo della raccolta è di ulteriori 900.000 euro.