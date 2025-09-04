 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 04 settembre 2025, 09:00

Druogno, lavori al viadotto “Gagnone”: senso unico alternato fino a novembre

Il provvedimento, disposto da Anas, consentirà gli interventi di manutenzione straordinaria

Druogno, lavori al viadotto “Gagnone”: senso unico alternato fino a novembre

A partire da martedì 9 settembre e fino a domenica 9 novembre 2025 saranno in corso lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto “Gagnone”, lungo la Strada Statale 337 della Val Vigezzo, nel territorio comunale di Druogno.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere, nel tratto compreso tra il km 12+300 e il km 12+950 verrà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri. La limitazione sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 8 alle 18 e interesserà l’intera utenza stradale.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore