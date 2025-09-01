Autovelox in Piemonte: ecco dive saranno posizionati fino al 7 settembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Ecco quindi dove staranno questa settimana.
01/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 32 Torino-Bardonecchia TO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 231 di Santa Vittoria AT
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 32 Ticinese NO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS /RACC. A/26 - A/7 AL
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna VC
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
02/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 32 Torino-Bardonecchia TO
Autostrada A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 30 Val Bormida AL
SS / 32 Ticinese NO
SS / 456 AT
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
03/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 32 Torino-Bardonecchia TO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
A / racc. A26 - A7 AL
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
Strada Statale SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 32 Ticinese NO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS / 706 TANGENZIALE DI ASTI AT
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
04/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 30 Val Bormida AL
SS / 32 Ticinese NO
SS / 32 TORINO - BARDONECCHIA TO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
Strada Statale SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP14 Castagnole Monferrato AT
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
05/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 30 Val Bormida AL
SS / 32 Ticinese NO
SS / 32 TORINO - BARDONECCHIA TO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
Strada Provinciale SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
06/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 32 Torino-Bardonecchia TO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 10 Asti -Torino AT
SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 32 Ticinese NO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 166 della Val d'Ossola VB
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
Strada Provinciale SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO
07/09/2025
Autostrada A / 06 Torino-Savona CN
A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO
A / 32 Torino-Bardonecchia TO
A / 33 Asti-Cuneo CN
A / 4 Torino - Milano NO
Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN
SS / 21 del Colle della Maddalena CN
SS / 231 di Santa Vittoria CN
SS / 28 del Colle di Nava CN
SS / 32 Ticinese NO
SS / 703 Tangenziale Est Novara NO
SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN
SS /SS/33 del Sempione VB
SS /SS23 Colle Sestriere TO
Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN
SP / 142 del Biellese NO
SP / 229 Lago d'Orta NO
SP / 299 di Alagna NO
SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN
SP / 422 di Valle Macra CN
SP / 458 ASTI - CHIVASSO AT
SP / 661 delle Langhe CN
SP / 662 di Savigliano CN
SP / 702 TANGENZIALE BRA CN
SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO