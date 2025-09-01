Autovelox in Piemonte: ecco dive saranno posizionati fino al 7 settembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Ecco quindi dove staranno questa settimana.

01/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 32 Torino-Bardonecchia TO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 231 di Santa Vittoria AT

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS /RACC. A/26 - A/7 AL

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna VC

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

02/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 32 Torino-Bardonecchia TO

Autostrada A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 30 Val Bormida AL

SS / 32 Ticinese NO

SS / 456 AT

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

03/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 32 Torino-Bardonecchia TO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

A / racc. A26 - A7 AL

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

Strada Statale SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS / 706 TANGENZIALE DI ASTI AT

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

04/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 30 Val Bormida AL

SS / 32 Ticinese NO

SS / 32 TORINO - BARDONECCHIA TO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Statale SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP14 Castagnole Monferrato AT

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

05/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 30 Val Bormida AL

SS / 32 Ticinese NO

SS / 32 TORINO - BARDONECCHIA TO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

Strada Provinciale SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

06/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 32 Torino-Bardonecchia TO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 10 Asti -Torino AT

SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d'Ossola VB

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

Strada Provinciale SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO

07/09/2025

Autostrada A / 06 Torino-Savona CN

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 32 Torino-Bardonecchia TO

A / 33 Asti-Cuneo CN

A / 4 Torino - Milano NO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

SS /SS/33 del Sempione VB

SS /SS23 Colle Sestriere TO

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 229 Lago d'Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 SANT'ALBANO STURA CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 458 ASTI - CHIVASSO AT

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

SP / 702 TANGENZIALE BRA CN

SP /SP53 - San Giorgio Canavese TO