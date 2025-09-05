Cambio al vertice della guardia di finanza: il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio è il nuovo comandante provinciale

La guardia di finanza del Verbano Cusio Ossola ha salutato questa mattina il colonnello Antonello Reni ed ha accolto il nuovo comandante provinciale, il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina a Verbania, nella cornice della piazza d’armi della storica caserma “Simonetta”, con una sobria cerimonia interna, presenziata dal comandante regionale Piemonte e Valle d’Aosta, generale di divisione Giovanni Avitabile, cui hanno preso parte le autorità locali, una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nel Vco, nonché i rappresentanti delle Sezioni Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Verbania, Domodossola e Cannobio.

Il comandante regionale ha formulato al colonnello Reni espressioni di vivo apprezzamento per il lavoro svolto e le molteplici iniziative adottate per conferire ulteriore efficacia ed incisività all'azione di servizio dei reparti del Vco ed ha rivolto al colonnello Antonio Giuseppe Garaglio un caloroso augurio per il nuovo incarico.

Il colonnello Reni, dopo quattro anni di comando a Verbania, è stato trasferito in Lombardia, chiamato ad assolvere un importante incarico a Milano, in qualità di comandante del reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia. Nel lasciare il comando provinciale Verbania, dopo quattro anni di lavoro intenso, impegnativo e ricco di soddisfazioni, il colonnello Reni ha ringraziato i finanzieri del Vco per l’impegno, la professionalità e l’efficace attività svolta, che ha consentito di conseguire lusinghieri risultati. Ha salutato e ringraziato le autorità locali, con le quali ha avuto modo di instaurare proficui rapporti di collaborazione istituzionale ed ha rivolto un caloroso saluto a tutti gli appartenenti alle sezioni Anfi, sempre presenti nella vita del corpo della guardia di finanza. Ha rivolto infine al colonnello Antonio Giuseppe Garaglio i migliori auguri di buon lavoro nella provincia Azzurra.

Il nuovo comandante provinciale delle fiamme gialle, colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, arriva da Asti, dove ha ricoperto lo stesso incarico di comando negli ultimi 4 anni. È stato comandante provinciale di Rimini dal 2015 al 2021 e in precedenza ha assolto l’incarico di Capo di Stato Maggiore presso il comando regionale Toscana, a Firenze, dal 2011 al 2015.

Ha 57 anni, è sposato e ha due figli. Originario di San Marco Argentano (CS), si è arruolato nel 1987 nel corpo; appena conseguita la maturità classica, infatti, risultato vincitore del pubblico concorso, è andato a frequentare a Bergamo il corso ufficiali presso l’Accademia della guardia di finanza.

Durante la carriera ha assolto il comando di reparti operativi in Puglia, Lazio e Sicilia (dove, tra l’altro, dal 1998 al 2002 è stato comandante della compagnia di Palermo), andando poi a ricoprire a seguire importanti incarichi di staff presso i reparti speciali del corpo a Roma. Il colonnello Garaglio è titolato di “Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI)”, frequentato presso il Centro Alti Studi della Difesa, ha conseguito il master in "Studi Internazionali Strategico-militari", è laureato con lode in economia e management ed è insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica e della “Medaglia Mauriziana” per i dieci lustri di carriera militare.